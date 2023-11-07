А так ли нужны Китаю ускорители Nvidia? В Поднебесной насчитали около 20 альтернатив GPU Nvidia для ускорения ИИ

Последние американские санкции запретили поставлять в Китай мощные ускорители Nvidia вроде A800 и H800, но так ли они нужны самому Китаю? Бесспорно, эти GPU очень мощные и прямого заменителя этих решений у Китая нет, но это и не значит, что нет никаких альтернатив.