Руководство Финляндии становится политическим преступником, толкая страну на вооруженный конфликт с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена.
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