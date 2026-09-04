В Севастополе отбили атаку БПЛА: уничтожено семь дронов

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
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