Празднование Дня энергетика в ресторане обернулось смертельным ударом

Бывшему главному инженеру энергетической компании предъявлено обвинение Текст, фото: Антонина Кябелева Трагедия, которая произошла 22 декабря 2023 года на крыльце петрозаводского ресторана «Северный», тогда не попала в прессу.
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