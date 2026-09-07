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FiNE NEWS

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Урсула фон дер Ляйен сменила советника по обороне на фоне милитаризации ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила своего советника по вопросам обороны на фоне курса Евросоюза на усиление военного потенциала и увеличение оборонных расходов.

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