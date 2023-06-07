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Сноуден признался, что изначально не планировал оставаться в России

Сноуден признался, что изначально не планировал оставаться в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден признался, что изначально не планировал оставаться в России, но эта страна, в отличие от многих, гарантировала ему предоставление политического убежища.

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