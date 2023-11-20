Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Сергей Дмитриев Лучше б разобрал по косточкам "демократию" в США, начиная с допотопной системы выборОв, продвижения этой штуки в мире в новейшее время на примере Югославии, Ирака и теперь на Украине. Пайпс - последний из могикан в паре с Байденом с пещерным виденьем международных отношений. Чья бы корова мычала...?

M Malina Ну, конечно "воображаемые враги"... Жто же Германия вместе со всей Европой напала на нас, а мы напали на "маленькую Германию и Украину"- так заявил Яценюк канцлеру Меркель... А все остальные войны кто начинал? Тоже "воображаемые враги"? Учи историю, детка...