Ричард Пайпс (1923-2018) – знаменитый американский советолог, пожалуй, главный специалист по России в США на протяжении десятилетий.
Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Лучше б разобрал по косточкам "демократию" в США, начиная с допотопной системы выборОв, продвижения этой штуки в мире в новейшее время на примере Югославии, Ирака и теперь на Украине. Пайпс - последний из могикан в паре с Байденом с пещерным виденьем международных отношений. Чья бы корова мычала...?
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40 мин.
M
Malina
Ну, конечно "воображаемые враги"... Жто же Германия вместе со всей Европой напала на нас, а мы напали на "маленькую Германию и Украину"- так заявил Яценюк канцлеру Меркель... А все остальные войны кто начинал? Тоже "воображаемые враги"? Учи историю, детка...
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37 мин.
СК
Сергей Ковалев
так то сестра, а рядом со мной брат Сэм 60ти градусный🤣
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4 мин.
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