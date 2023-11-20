ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Ричард Пайпс (1923-2018) – знаменитый американский советолог, пожалуй, главный специалист по России в США на протяжении десятилетий.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Лучше б разобрал по косточкам &quot;демократию&quot; в США, начиная с допотопной системы выборОв, продвижения этой штуки в  мире в новейшее время на примере Югославии, Ирака и теперь на Украине. Пайпс - последний из могикан в паре с Байденом с пещерным виденьем  международных отношений. Чья бы корова мычала...?
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40 мин.
M
Malina
Ну, конечно &quot;воображаемые враги&quot;... Жто же Германия вместе со всей Европой напала на  нас, а мы напали на &quot;маленькую Германию и Украину&quot;- так заявил Яценюк канцлеру Меркель... А все остальные войны кто начинал? Тоже &quot;воображаемые враги&quot;? Учи историю, детка...
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37 мин.
СК
Сергей Ковалев
так то сестра, а рядом со мной брат Сэм 60ти градусный🤣
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4 мин.

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