Трамп продемонстрировал вертолётную площадку на Южной лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп представил новую вертолётную площадку на Южной лужайке Белого дома, выполненную из резного гранита.
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Пусть ещё кладбище построит. Пантеон типа и перезахоронить всех президентов США.