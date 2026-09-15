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Царьград

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Трамп продемонстрировал вертолётную площадку на Южной лужайке Белого дома

Трамп продемонстрировал вертолётную площадку на Южной лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп представил новую вертолётную площадку на Южной лужайке Белого дома, выполненную из резного гранита.

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