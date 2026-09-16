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test mazurok

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⚡️ В Алуште и селе Верхняя Кутузовка на два дня приостановят подачу газа   Газоснабжение будет отсутствовать с 8:00 23 сентября до 14:00 25 сентября в связи с проведением работ, сообщили в «Крымгазсети».

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