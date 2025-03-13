Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии переговоры по Украине

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в четверг, 13 марта, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность урегулирования конфликта на Украине, а также заявил о готовности способствовать нормализации отношений РФ и США.