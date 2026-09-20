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Русское оружие

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❗️⚡️ВВС США рассматривают возобновление производства C-17 ВВС США прорабатывают вариант возобновления производства тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III — более чем через десять лет после закрытия сборочной линии Boeing в 2015 году.

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