❗️⚡️ВВС США рассматривают возобновление производства C-17 ВВС США прорабатывают вариант возобновления производства тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III — более чем через десять лет после закрытия сборочной линии Boeing в 2015 году.