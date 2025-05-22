Израиль усилит меры безопасности своих диппредставительств

Меры безопасности в израильских дипмиссиях за рубежом будут усилены. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, об этом сообщила канцелярия премьера, информирует РИА Новости.
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