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Израиль усилит меры безопасности своих диппредставительств

Меры безопасности в израильских дипмиссиях за рубежом будут усилены. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, об этом сообщила канцелярия премьера, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Поздно кастраты!
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