В Москве ожидается сильная гололедица в ночь на 28 ноября

Неделя в Москве и Московской области ожидается морозной со снегом различной интенсивности. Об этом в понедельник, 27 ноября, «Известиям» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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