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Российские аграрии выступили за наращивание закупок зерна в интервенционный фонд

Российские аграрии выступили за наращивание закупок зерна в интервенционный фонд

Российские аграрии рассказали президенту Владимиру Путину о необходимости увеличить закупки зерна, передает РИА Новости заявление представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

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