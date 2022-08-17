Российские аграрии выступили за наращивание закупок зерна в интервенционный фонд

Российские аграрии рассказали президенту Владимиру Путину о необходимости увеличить закупки зерна, передает РИА Новости заявление представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Российские аграрии рассказали президенту Владимиру Путину о необходимости увеличить закупки зерна, передает РИА Новости заявление представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
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