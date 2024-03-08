«У меня нет доверия к машине». Льюис Хэмилтон раскритиковал W15

«У меня нет доверия к машине». Льюис Хэмилтон раскритиковал W15LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах, с которыми столкнулся по ходу свободных заездов Гран При Саудовской Аравии в четверг.