X5 и «ВкусВилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

Торговые сети «Перекресток» (X5 Group) и «ВкусВилл» изъяли из продажи пирожные «Картошка» производства «Можайского кондитерского дома» (МКД) и приостановили поставки после публикации Telegram-каналом Baza материалов, свидетельствующих о нарушениях санитарных норм на предприятии, сообщает РБК.