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«Гемотест» приглашает ставропольцев оценить риск развития атеросклероза за 480 рублей

«Гемотест» приглашает ставропольцев оценить риск развития атеросклероза за 480 рублей

До 14 декабря в любом отделении лаборатории в Ставропольском крае комплексы «Здоровое сердце» и «Здоровое сердце после COVID-19» доступны со скидкой 35%, а проверить уровень холестерина можно всего за 480 рублей без учета взятия биоматериала.

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