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СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена снять запрет на удары вглубь РФ

СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена снять запрет на удары вглубь РФ

Global Look Press/Armin Weigel/dpa Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут предпринять попытку уговорить действующего американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до окончания его президентского срока, сообщила 10 ноября газета The Telegraph.

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