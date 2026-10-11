Орловцев предупредили об изменении условий сдачи экзамена на права

В России в 2027 году произойдут изменения в условиях сдачи экзамена на водительские права. Теперь орловцев во время сдачи теоретической части экзамена будут фиксировать камеры.
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