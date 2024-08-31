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"Атланта" не указала флаг РФ у изображения Миранчука в стартовом составе

"Атланта" не указала флаг РФ у изображения Миранчука в стартовом составе

TASS/ADAM VAUGHAN Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" не опубликовал изображение российского флага около изображения полузащитника Алексея Миранчука в схеме расстановки стартового состава перед матчем против команды "Шарлотт".

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