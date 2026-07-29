В ХМАО власти расторгли концессии с «ФК Львы», сорвавшим три проекта ледовых арен

Власти Ханты-Мансийского автономного округа завершили процедуру расторжения концессионных соглашений с компанией «ФК Львы» по проектированию и строительству ледовых спортивных комплексов в Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
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