Источник 360.ru: иномарка столкнулась с автобусом в Домодедове, погиб водитель

В микрорайоне Авиационный в Домодедове иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус. В результате ДТП водитель внедорожника погиб, а находившиеся в машине люди получили травмы, сообщил источник 360.
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