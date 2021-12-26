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Плющев о заменах Федоровым вратаря в овертайме: «Для пиара ход интересен, а с точки зрения хоккея пустоват. Что и подтвердил Кубок Первого канала»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о практике замены вратаря в овертайме, внедряемой главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым.

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