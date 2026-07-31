Microsoft арендовала дата-центры на $130 млрд на фоне ИИ-бума

Корпорация резко увеличивает вычислительные мощности для облачных сервисов и искусственного интеллектаMicrosoft за последний квартал заключила соглашения на аренду новых мощностей в дата-центрах общей стоимостью более $130 млрд.
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