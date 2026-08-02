Эксперт рассказал, чем жара и высокая влажность опасны для гаджетов

Сочетание жары и высокой влажности может вызвать перегрев смартфонов и планшетов, сбои зарядки и повреждение компонентов, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.
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