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Эксперт рассказал, чем жара и высокая влажность опасны для гаджетов

Эксперт рассказал, чем жара и высокая влажность опасны для гаджетов

Сочетание жары и высокой влажности может вызвать перегрев смартфонов и планшетов, сбои зарядки и повреждение компонентов, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

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