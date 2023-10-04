Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT: жители немецкого Гросенхайна выступили против постройки завода для Украины

NYT: жители немецкого Гросенхайна выступили против постройки завода для Украины

По сообщению The New York Times, жители небольшого немецкого городка Гросенхайна высказались против строительства оружейного завода из-за общего отвращения к военным действиям и исторической близости с Москвой и страха перед ней.

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