NYT: жители немецкого Гросенхайна выступили против постройки завода для Украины

По сообщению The New York Times, жители небольшого немецкого городка Гросенхайна высказались против строительства оружейного завода из-за общего отвращения к военным действиям и исторической близости с Москвой и страха перед ней.
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