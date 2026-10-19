В Киеве в здании ТЦК мужчина открыл стрельбу, ранены трое полицейских и трое военнослужащих.В Печерском районе Киева мужчина, доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за нарушение законодательства о мобилизации, открыл стрельбу по находившимся там людям.