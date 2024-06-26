Жена Ленина Надежда Крупская на ФОТО

Соратник по партии, первая советская леди и борец с безграмотностью. Какой она была в частной жизни? Надежда Крупская (1869-1939) была не только женой главного русского революционера, но партийной активисткой, работала в подполье и в эмиграции.
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