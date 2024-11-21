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Ждал своего часа почти 10 лет: В России протестировали замену аварийным "Боингам" – в воздухе Ту-214

Ждал своего часа почти 10 лет: В России протестировали замену аварийным "Боингам" – в воздухе Ту-214

Самолёты "Боинг", с которыми постоянно случаются аварии, России не нужны. У нас появился импортозамещённый вариант.

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