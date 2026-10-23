Главное в тезисах: 22 августа 1944 года майор Акакий Букия с четырьмя СУ-85 встретил под Васлуем группу из восьми неприятельских танков и штурмовых орудий, а после ранения механика-водителя сам сел за рычаги.
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