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Петербургский дневник

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В Ленобласти восстановили линии электропередач после непогоды

В Ленобласти восстановили линии электропередач после непогоды

Энергетики очистили провода от налипшего льда, убирали упавшие на провода деревья и ветки и отремонтировали трансформаторное оборудование Специалисты «РоссетиЛенэнерго» завершили восстановление линий электропередач в Приозерском районе Ленинградской области.

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