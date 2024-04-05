В Ленобласти восстановили линии электропередач после непогоды

Энергетики очистили провода от налипшего льда, убирали упавшие на провода деревья и ветки и отремонтировали трансформаторное оборудование Специалисты «РоссетиЛенэнерго» завершили восстановление линий электропередач в Приозерском районе Ленинградской области.
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