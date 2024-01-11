Бочкарев: Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Три исторических барельефа после реставрации вернутся на прежнее место Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в рамках строительства жилого комплекса на Никольской улице за счет инвестора будут отреставрированы лепные барельефы знаменитого парфюмерного магазина «Ралле и Ко».