Бочкарев: Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Три исторических барельефа после реставрации вернутся на прежнее место Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в рамках строительства жилого комплекса на Никольской улице за счет инвестора будут отреставрированы лепные барельефы знаменитого парфюмерного магазина «Ралле и Ко».
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