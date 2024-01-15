Январь 2024 года открывается на Ямале знаковым юбилеем

Исполняется 130 лет со дня рождения Петра Ефимовича Хатанзеева (1894–1970 гг.) – одного из создателей письменности на шурышкарском диалекте языка народа ханты, заслуженного учителя РСФСР, писателя и переводчика.
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