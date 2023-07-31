ФЮ

Фаина Юсупова

Украина,вы себя уничтожите совсем от вашего наркомана всего вашего бандитского руководства.И не будет вам не це Европы и ничего.Подумайте про детях,не учите их делать врагами,а живите спокойно.Кто вам не давал самого начало перестройке жить?Все отделились бывшие республики,но они не сделали никаких полегонов(а Америка выбрала вас для испытания своего оружия не только против России,но и против других стран) как вы.Вы просто захотели стать европейской страной,но ушли бы спокойно и не делали плохого против России.Мы что вас убивали что ли?Оставили спокойно своих украинцев спокойно,которые жили не по вашим меркам,отпустили и всё.Нет пошли на преступления.А вы спросили себя,а что дальше с вами будет,с вашими семьями,вашим домом,землёй на котором вы сейчас живёте?Америка дальше будет на вашей земли испытывать всё,плоть до ядерного.А вы за границей не нужны будете с вашими детьми,вы тоже второго сорта.