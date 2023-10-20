Когда речь заходит об ивах, многие чаще всего представляют высокое, статное дерево с плакучей кроной либо раскидистый кустарник, склонившийся над

Когда речь идет об ивах, многие часто представляют себе высокое величественное дерево с плакучей кроной или раскидистый куст, склоняющийся над поверхностью воды, и обязательно с узкими вытянутыми листьями.
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