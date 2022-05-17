Маск пожертвовал $1 млн «в честь» Эмбер Херд

В ходе перекрестного допроса Эмбер Херд рассказала, что Илон Маск, с которым она некоторое время состояла в отношениях после развода с Джонни Деппом, пожертвовал двум благотворительным организациям $1 млн (примерно 65 млн рублей) «в ее честь».