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Маск пожертвовал $1 млн «в честь» Эмбер Херд

Маск пожертвовал $1 млн «в честь» Эмбер Херд

В ходе перекрестного допроса Эмбер Херд рассказала, что Илон Маск, с которым она некоторое время состояла в отношениях после развода с Джонни Деппом, пожертвовал двум благотворительным организациям $1 млн (примерно 65 млн рублей) «в ее честь».

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