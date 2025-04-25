В России стартуют масштабные проверки в кавказских вузах после того, как выяснилось, что один из местных преподавателей вёл подрывную деятельность.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ СВО И ПРИЗЫВЫ ОТДЕЛИТЬ АДЫГЕЮ: В РОССИИ СТАРТУЮТ МАСШТАБНЫЕ ПРОВЕРКИ В КАВКАЗСКИХ ВУЗАХ
Комментарии
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Иван Иванов
Да пусть отделяется со своими полутора городами и тремя поселками))) Один визовый режим замотает этих ленивых жителей, потому что практически вся республика работает в Краснодарском крае и в самом Краснодаре! Герой траншейный с..ка
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8 час.
Владимир Елкин
Проверку надо начинать не с кавказских ВУЗов, а с московских! Сколько этой пробандеровской нечисти у нас преподают в МГИМО, в ВШЭ? А посещение преподавателями мечетей не должно озадачивать наши спецслужбы, тк. это нормально, если преподаватель - мусульманин! Смотреть надо в корень - что говорят муллы в мечетях!
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7 час.
Ольга Каширина
В других странах Украину-то с трудом находят, а тут Адыгея. Сначала подарите тем, кто ею заинтересуется, хорошее увеличительное стекло. Чтобы они разглядели, что это за страна и где она находится.
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3 час.
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