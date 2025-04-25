ПРОТЕСТ ПРОТИВ СВО И ПРИЗЫВЫ ОТДЕЛИТЬ АДЫГЕЮ: В РОССИИ СТАРТУЮТ МАСШТАБНЫЕ ПРОВЕРКИ В КАВКАЗСКИХ ВУЗАХ

Иван Иванов Да пусть отделяется со своими полутора городами и тремя поселками))) Один визовый режим замотает этих ленивых жителей, потому что практически вся республика работает в Краснодарском крае и в самом Краснодаре! Герой траншейный с..ка

Владимир Елкин Проверку надо начинать не с кавказских ВУЗов, а с московских! Сколько этой пробандеровской нечисти у нас преподают в МГИМО, в ВШЭ? А посещение преподавателями мечетей не должно озадачивать наши спецслужбы, тк. это нормально, если преподаватель - мусульманин! Смотреть надо в корень - что говорят муллы в мечетях!