Путин все стерпит: глава Минпромторга восстановил российский автопром на честном слове

На сей раз в подобного рода приеме пришлось принять участие главе Минпромторга Денису Мантурову. В ходе него он с чувством глубокого удовлетворения от успехов доложил Владимиру Путину, что все: российский автопром полностью восстановился.
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