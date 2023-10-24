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FiNE NEWS

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Путин все стерпит: глава Минпромторга восстановил российский автопром на честном слове

Путин все стерпит: глава Минпромторга восстановил российский автопром на честном слове

На сей раз в подобного рода приеме пришлось принять участие главе Минпромторга Денису Мантурову. В ходе него он с чувством глубокого удовлетворения от успехов доложил Владимиру Путину, что все: российский автопром полностью восстановился.

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