Учёные объяснили таинственные буквы «C» и «X», появившиеся в атмосфере Земли

Чем пристальнее мы смотрим на Вселенную, тем более загадочной она кажется. Недавно в ходе глобальных наблюдений NASA в рамках миссии «GOLD» были обнаружены причудливые С- и Х-образные структуры, парящие в наэлектризованном слое ионосферы.