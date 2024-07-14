Учёные объяснили таинственные буквы «C» и «X», появившиеся в атмосфере Земли

Чем пристальнее мы смотрим на Вселенную, тем более загадочной она кажется. Недавно в ходе глобальных наблюдений NASA в рамках миссии «GOLD» были обнаружены причудливые С- и Х-образные структуры, парящие в наэлектризованном слое ионосферы.
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