Отдел репатриации посольства Израиля досрочно возобновил приём россиян

Процесс приостанавливали из-за угрозы проведения демонстраций рядом с диппредставительством. Посольство Израиля досрочно возобновило приём заявлений о репатриации от россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на израильского посла в РФ Александра Бен Цви.