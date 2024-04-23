Велосипедистам напомнили о правилах безопасности на дороге

Одно из основных нарушений — движение верхом на транспорте по пешеходным переходам Сотрудники Госавтоинспекции напомнили велосипедистам о правилах безопасности на дороге с наступлением весенне-летнего сезона.
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