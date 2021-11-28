Политика как она есть

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В России намекнули на появление в 2022 году РСЗО «Торнадо-С» на шасси «Платформа-О»

В России намекнули на появление в 2022 году РСЗО «Торнадо-С» на шасси «Платформа-О»

К 2027 году российские военные планируют полностью заменить 300-миллиметровыми реактивными системами залпового огня нового поколения 9К515 «Торнадо-C» устаревшие советские РСЗО 9К58 «Смерч» калибра 300 мм и 9К57 «Ураган» калибра 220 мм.

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