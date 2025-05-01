Мадрид (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Руудом, Дрэйпер – с Арнальди, Серундоло поборется с Меньшиком, Музетти – с Диалло

Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Каспер Рууд (Норвегия) Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 1 мая, 14.
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