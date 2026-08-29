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Зеленский требует наказать ответственных за размещение боеприпасов под Киевом

Зеленский требует наказать ответственных за размещение боеприпасов под Киевом

Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за то, что взорванный военный склад под Киевом был размещён посреди жилой застройки.

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