Достала тянуть деньги...

ПриколистыДети и семьяДостала тянуть деньги... Женщина рассказывает о своей житейской ситуации. У неё довольно сложные отношения со своей невесткой.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталия ЦелуйкоПросто молодые не думают о своей старости , как сложится жизнь ещё не известно. Девочки выходите замуж ,надо принимать не только мужей но и их родителей .vasilij kostinконечно надо помогать своим родителям.мать правильно воспитала сына.только он полюбил не того человека.ну может глаза откроются.ganna kalinkinaТаких " жён" может быть много, мать одна. Она Богом дана.НиколайКомментировать
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