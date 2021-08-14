Приколисты

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Достала тянуть деньги...

Достала тянуть деньги...

Женщина рассказывает о своей житейской ситуации. У неё довольно сложные отношения со своей невесткой.

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Наталия Целуйко
Просто молодые не думают о своей старости , как сложится жизнь ещё не известно. Девочки выходите замуж ,надо принимать не только мужей но и их родителей .
vasilij kostin
конечно надо помогать своим родителям.мать правильно воспитала сына.только он полюбил не того человека.ну может глаза откроются.
ganna kalinkina
Таких " жён" может быть много, мать одна. Она Богом дана.
Николай

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