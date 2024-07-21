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Ученые из Китая готовятся отклонить опасный астроид от Земли

Ученые из Китая готовятся отклонить опасный астроид от Земли

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