Ученые из Китая готовятся отклонить опасный астроид от Земли Ирэн ОрлонскаяВо время интервью на Центральном телевидении КНР заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа раскрыл амбициозные планы страны на ближайшие годы.