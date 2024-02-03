ФСО: Путин не пользуется иностранными автомобилями для поездок

Президент России Владимир не использует для рабочих поездок автомобилей иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по связям с прессой и общественностью Гаража особого назначения ФСО РФ Дениса Симонова.
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