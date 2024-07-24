Исакова и Укупник снялись в комедии про сумасшедший дом

Вышел трейлер новой комедии «Особенности национальной больницы», написанной по сценарию Александра Рогожкина, создателя полюбившихся зрителям «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки».
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