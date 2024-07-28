Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем крещения Руси. В поздравлении, размещенном на официальном сайте палаты 28 июля, он указал, что выбор христианской веры определил путь развития страны.
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