ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Может германия, хаМомент мощной ата...
  • tsan tsan
    Маловато будет. Надо добавить отчекрыживание его т.н достоинства  ножницами для стрижки овец, , желательно ржавыми и ...Педофил из Сочи о...
  • Traveller
    "Германи"?Момент мощной ата...

Пехота вымерла! Украинский генерал рассказал, что может спасти положение ВСУ на фронте

Пехота вымерла! Украинский генерал рассказал, что может спасти положение ВСУ на фронте

«Ситуация достигла такой стадии, что скоро будет крайне трудно вести боевые действия. Пехота, как отмечают сами солдаты, начинает вымирать как род войск, поскольку нет ни людей, ни ресурсов для борьбы, ни адекватного пространства для ведения сражений», – заявил бывший заместитель секретаря СНБО Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх