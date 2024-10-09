Пехота вымерла! Украинский генерал рассказал, что может спасти положение ВСУ на фронте

«Ситуация достигла такой стадии, что скоро будет крайне трудно вести боевые действия. Пехота, как отмечают сами солдаты, начинает вымирать как род войск, поскольку нет ни людей, ни ресурсов для борьбы, ни адекватного пространства для ведения сражений», – заявил бывший заместитель секретаря СНБО Украины.